Исследователи из России придумали, как избавиться от старых спутников

Научно-исследовательская станция Самарского университета имени Королева занялась изучением поведения неисправных спутников, особенно при высоких температурах. Это имеет значение для увеличения безопасности в космосе и борьбы с космическим мусором. Исследователи использовали типовой спутник связи Starlink от SpaceX для своих расчётов и моделирования.

Вышедшие из строя спутники становятся опасным мусором в космосе, и их поведение может быть сложным. Студенты и учёные изучили, как солнечное излучение воздействует на такие спутники и как это влияет на их движение. Особенно подвержены температурным изменениям солнечные батареи, которые могут деформироваться и вызывать микроускорения, что усложняет уборку мусора.

Исследователи рассчитали, как температурное воздействие влияет на спутники, и оценили возмущение углового ускорения. Эти данные могут быть полезны при разработке методов транспортировки и уборки космического мусора. Исследование было поддержано Российским научным фондом и получило признание от Российской академии наук.