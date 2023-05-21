Исследователи изобрели "разговаривающую" с мозгом электронную кожу

В отличие от предыдущих попыток, для которых требовалась жесткая электроника, эти схемы преобразуют ощущаемое давление или температуру в электрические сигналы, похожие на нервные импульсы. Конечная цель - использовать эти сигналы для управления протезами конечностей или для связи с имплантируемыми или носимыми медицинскими устройствами.

Команда преодолела проблему включения электронных материалов, похожих на кожу, в сложные интегральные схемы, работающие при низком напряжении. Изобретя трехслойную диэлектрическую структуру, они добились 30-кратного увеличения подвижности носителей электрического заряда, что позволило схемам эффективно функционировать при напряжении всего 5 вольт.

Материал, состоящий из нескольких слоев, может растягиваться и возвращаться в исходное состояние без потери своих электрических характеристик. Он обладает большим потенциалом для протезов конечностей следующего поколения и человеко-машинных интерфейсов.

Сейчас исследователи сосредоточены на повышении сложности, масштабируемости и беспроводной функциональности технологии.