Исследователи нашли расизм и сексизм в алгоритмах для распознавания лиц

Исследование провели специалисты из Национального института стандартов и технологий США. Они пришли к выводу, что современные алгоритмы могут в сто раз хуже определять лица некоторых групп людей.

Исследователи утверждают, что нашли эмпирические доказательства предвзятости в работе технологии. Они протестировали 189 алгоритмов от 99 различных организаций, которые лежат в основе большей части всех систем распознавания лиц в мире.

Учёные выяснили, что программы неправильно идентифицируют детей и пожилых людей чаще, чем представителей других возрастных групп. А, например, азиатов и афроамериканцев в некоторых случаях идентифицировали в сто раз хуже, чем белых мужчин. Именно на последних алгоритмы срабатывают лучше всего.