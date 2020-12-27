Исследователи научились определять точное время смерти в воде

Как пишет Ars Technica, патологоанатомы обычно определяют степень разложения по нескольким участкам тела: лицу, шее, туловищу и конечностям. Однако когда труп находится в воде на него могут влиять различные факторы: солёность, температура, бактерии и др.

Учёные изучали процесс на мышах. Раз в одну и три недели исследователи извлекали у животных большеберцовую кость и изучали белки с помощью масс-спектрометрии. Учёные обнаружили, что тип воды оказывает незначительное влияние на белки в отличие от времени, в течение которого тело находилось в воде.

Исследователи также выделили конкретные белки, которые указывают на различные обстоятельства, при которых находилось тело. Эти белки могут быть отличными биомаркерами для определения времени смерти.