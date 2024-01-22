Исследователи объяснили, почему человечеству сейчас так сложно вновь полететь на Луну

В отличие от советских разработок 1960-х годов, вездеход Astrobotic смог точно отсканировать территорию, на которой он планирует приземлиться. Это позволило воссоздать топографию Луны.

Одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются спускаемые аппараты и вездеходы на южном полюсе Луны, — это свет. В этом месте Солнце подходит низко к горизонту, примерно под углом 5–10 градусов, создавая длинные тени. Эти тени мешают хорошо рассмотреть пейзаж планеты.

Существуют и земные аналоги лунной пыли. Это реголит-имитатор. Для его создания нужно найти на Земле камни, наиболее близкие к тем, что были найдены на Луне.

Однако при этом симуляторы лунной поверхности не могут воссоздать запах. Как выяснилось, настоящая лунная пыль пахнет «отработанным порохом».