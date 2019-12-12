Исследователи призвали запретить проверку кандидатов на работу искусственным интеллектом

Исследователи заявили, что выступать против использования такого программного обеспечения — их главная задача. В качестве примера они привели компанию HireVue, которая продаёт системы для удалённых видеоинтервью, способны анализировать выражение лица и голос кандидата на должность. Причём самим соискателям результаты оценки не раскрываются.

В самой HireVue заявляют, что искусственный интеллект помогает избавиться от предвзятости работодателей на собеседованиях. Однако исследователи считают, что оценка программы не может быть точной из-за того, что люди могут выражать свои эмоции по-разному. Поэтому то, что искусственный интеллект расценит как агрессию, может этим и не быть.