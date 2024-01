Исследователи раскрыли ключевые факторы землетрясений, «создаваемых» людьми

Но нужны дальнейшие исследования

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что шероховатость ранее существовавших разломов и связанная с ней неоднородность напряжений в геологических резервуарах играют ключевую роль в провоцировании антропогенных землетрясений.