Наука и технологии
Опубликовано 14 июля 2026, 18:26
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Исследователи спрятали вредоносные инструкции для ИИ в обычной картинке

ИИ-помощники их «прочитали»
Исследователи кибербезопасности обнаружили необычный способ обмануть ИИ-агентов, которые нынче очень популярны.
Исследователи спрятали вредоносные инструкции для ИИ в обычной картинке

© Ferra.ru

Эксперты не стали прятать вредоносные команды в строках кода. Вместо этого они поместили скрытые инструкции внутрь обычного изображения. Поскольку многие ИИ-инструменты при проверке кода считают изображения «украшением» и не анализируют их содержимое, такой запрос выглядит для них безобидным.

Опасность тоже срабатывает не сразу. Скрытая инструкция активируется позже, когда разработчик попросит ИИ выполнить другую, обычную задачу, например, добавить новую функцию в код. К тому моменту ИИ-агент якобы уже «усвоил» скрытые указания и может незаметно получить доступ к важным файлам проекта, а затем выдать эту информацию в виде обычного кода.

Результат зависит не столько от самой модели ИИ, сколько от конкретного инструмента, в который она встроена. Одни программы слепо выполняли скрытые инструкции, а другие распознавали неладное и отказывались работать.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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