Исследователи: существующие водяные знаки с работ ИИ легко удалить

Совместные исследования показали, что водяные знаки можно легко удалить с помощью имитационных атак. Существуют два основных подхода: деструктивный и конструктивный. Деструктивные методы позволяют изменять такие параметры, как яркость, контрастность или сжатие, что приводит к удалению водяного знака, но ухудшает качество изображения. Конструктивные атаки используют для удаления водяных знаков такие методы, как гауссово размытие.

Однако специалисты UMD также разработали высокоустойчивый водяной знак, который практически невозможно удалить без существенного ущерба для интеллектуальной собственности, что делает его ценным инструментом для обнаружения краденых продуктов.

Водяные знаки, созданные искусственным интеллектом, все еще требуют усовершенствования, чтобы выдержать подобные испытания, но исследователи ожидают конкурентной гонки между разработчиками водяных знаков и хакерами.