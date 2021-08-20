Исследователи установили, что игры помогают похудеть

Исследователи установили, что игры помогают похудетьЗа два часа игроки сжигают более 400 калорий
Представители букмекерской компании Stakester, как сообщает автор материала, поделились результатами изучения физических изменений игроков во время различных игр.
В процессе игры в FIFA и Warzone и во время выполнения ситапов (упражнение на пресс) у участников измерялись число сожжённых калорий и частота сердечных сокращений. Выяснилось, что за два часа мужчины сожгли примерно 210 калорий. А за 60 минут женщины потеряли порядка 236 калорий. Это сравнимо с калорийностью батончика "Марс" (230 калорий). Также специалисты отмечают, что за 1 час 4 минуты любители игр способны сжечь "БигМак" (257 калорий), за 50 минут - кусок "МАргариты" (200 калорий). Максимальное возможное число, которые игроки сожгли за 120 минут, составило при этом 472 калории.
Кроме того, автор напомнил о прошлогоднем исследовании геймеров. Согласно его результатам, ИМТ (индекс массы тела) любителя видеоигр на 20 процентов чаще оказывается ближе к нормальному, чем у среднестатистического человека. Помимо этого, игроки ведут более здоровый жизни, меньше употребляют алкоголь и меньше курят.