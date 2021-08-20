Исследователи установили, что игры помогают похудеть

Представители букмекерской компании Stakester, как сообщает автор материала, поделились результатами изучения физических изменений игроков во время различных игр.

В процессе игры в FIFA и Warzone и во время выполнения ситапов (упражнение на пресс) у участников измерялись число сожжённых калорий и частота сердечных сокращений. Выяснилось, что за два часа мужчины сожгли примерно 210 калорий. А за 60 минут женщины потеряли порядка 236 калорий. Это сравнимо с калорийностью батончика "Марс" (230 калорий). Также специалисты отмечают, что за 1 час 4 минуты любители игр способны сжечь "БигМак" (257 калорий), за 50 минут - кусок "МАргариты" (200 калорий). Максимальное возможное число, которые игроки сожгли за 120 минут, составило при этом 472 калории.