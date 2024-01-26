Исследователи узнали, каким на вкус было вино в Древнем Риме

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы 23 января в журнале Antiquity, учёные изучили римские глиняные кувшины долиа. Эти кувшины использовались для производства, ферментации и хранения древних вин.

Эти сосуды имели яйцеобразную форму. Также для изготовления вина их частично закапывали в землю, а потом запечатывали.