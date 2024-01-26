Исследователи узнали, каким на вкус было вино в Древнем Риме

Опубликовано 26 января 2024, 14:15
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Исследователи узнали, каким на вкус было вино в Древнем РимеПомогли им в этом найденные глиняные кувшины
Не секрет, что древние римляне очень любили вино. Настолько, что поклонялись богу виноделия и веселья Вакху. Однако о вкусе этого вина учёным было известно мало.
В рамках исследования, результаты которого были опубликованы 23 января в журнале Antiquity, учёные изучили римские глиняные кувшины долиа. Эти кувшины использовались для производства, ферментации и хранения древних вин.
Эти сосуды имели яйцеобразную форму. Также для изготовления вина их частично закапывали в землю, а потом запечатывали.
За счёт такой технологии и за счёт добавления натуральных дрожжей вино приобретало «слегка пряный» вкус и имело аромат поджаренного хлеба, яблок, жареных грецких орехов, карри.
Также исследователи обнаружили, что большая часть вина у римлян была вовсе не белой. При изготовлении вина в смесь добавляли сам виноград вне зависимости от его цвета, а кожуру оставляли.