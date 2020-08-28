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Исследователи узнали, влияет ли просмотр порно на отношения
И зависит ли он от удовлетворённости партнёром
Американский психолог Дэвид Ладден (David Ludden) поделился результатами исследования, авторы которого проверяли, влияет ли просмотр порно на отношения.
Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Сообщается, что в исследовании участвовали 200 гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Все участники в течение 35 дней вели дневник. Им нужно было каждый день отмечать, смотрели ли они порно, занимались ли сексом с партнёром, хотели ли этого и были ли удовлетворены отношениями.
Авторы исследования пришли к выводу, что просмотр порно не связан с удовлетворённостью отношениями. Доказательств тому, что из-за фильмов для взрослых люди чувствуют себя менее счастливыми со своим партнёром, найдено не было.
Ещё исследователи увидели, что женщины смотрят порно реже, и чаще занимаются сексом в те дни, когда всё-таки делали это.