Исследователи узнали, влияет ли просмотр порно на отношения

Перевод материала опубликовала «Лента.ру». Сообщается, что в исследовании участвовали 200 гетеросексуальных и гомосексуальных пар. Все участники в течение 35 дней вели дневник. Им нужно было каждый день отмечать, смотрели ли они порно, занимались ли сексом с партнёром, хотели ли этого и были ли удовлетворены отношениями.

Авторы исследования пришли к выводу, что просмотр порно не связан с удовлетворённостью отношениями. Доказательств тому, что из-за фильмов для взрослых люди чувствуют себя менее счастливыми со своим партнёром, найдено не было.

Ещё исследователи увидели, что женщины смотрят порно реже, и чаще занимаются сексом в те дни, когда всё-таки делали это.