Наука и технологии
12:40, 20 сентября 2023
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Исследователи вырастили полупроводник на полноразмерной пластине

Это не обычный кремний

Исследователи из Школы инженерных и прикладных наук Пенсильванского университета совершили значительный прорыв в области полупроводниковых технологий, успешно вырастив высокоэффективный двумерный полупроводниковый материал - селенид индия (InSe) - на полноразмерной промышленной пластине.

Исследователи вырастили полупроводник на полноразмерной пластине

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В отличие от традиционного кремния, InSe может осаждаться при более низких температурах, что делает его совместимым с кремниевыми чипами. Уникальные свойства материала позволяют изготавливать более тонкие компоненты микросхем, что обеспечивает больший контроль над потоком электроэнергии и снижение энергопотребления. Кроме того, чистота и кристаллическая упорядоченность InSe делают его идеальным кандидатом для создания современных вычислительных микросхем.

Это открытие открывает путь к созданию более эффективных и мощных электронных устройств, поскольку полупроводниковая промышленность выходит за рамки кремния, чтобы удовлетворить растущие потребности в вычислительной мощности, уменьшении размеров чипов и улучшении управления энергопотреблением.

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