Исследователи выявили пользу OnlyFans

В исследовании участвовали 425 пользователей OnlyFans. Средний возраст участников составлял 37 лет. Среди них было примерно поровну мужчин и женщин.

Большинство участников сообщили, что использование OnlyFans привело к тому, что они узнали что-то новое о сексуальных практиках, личных сексуальных предпочтениях, отношениях или сексуальном здоровье. Лишь 6,8% признались, что не пробовали никакие новые секс-практики после использования OnlyFans.

Авторы исследования отметили, что на фоне недостатка сексуального просвещения такие онлайн-платформы могут помочь людям познать себя.