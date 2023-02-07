Исследователи выявили пользу OnlyFans

Исследователи выявили пользу OnlyFansОни считают, что людям не хватает сексуального образования
Исследователи с кафедры психологии обнаружили, что люди, которые используют онлайн-платформу OnlyFans, сообщают об увеличении знаний, связанных с сексуальностью.
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В исследовании участвовали 425 пользователей OnlyFans. Средний возраст участников составлял 37 лет. Среди них было примерно поровну мужчин и женщин.
Большинство участников сообщили, что использование OnlyFans привело к тому, что они узнали что-то новое о сексуальных практиках, личных сексуальных предпочтениях, отношениях или сексуальном здоровье. Лишь 6,8% признались, что не пробовали никакие новые секс-практики после использования OnlyFans.
Авторы исследования отметили, что на фоне недостатка сексуального просвещения такие онлайн-платформы могут помочь людям познать себя.