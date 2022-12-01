Истинный матриархат: самцы пауков реже дерутся в колониях, где доминируют самки

"Пауки обычно живут поодиночке, поэтому нам было интересно изучить этих колониальных пауков и выяснить, как они взаимодействуют с товарищами по колонии, а также с особями из других колоний", - сказал старший автор работы Грегори Гретер.

Пауки-орбитреки плетут паутину, соединяясь друг с другом в обширные сети, прикрепленные к окружающей растительности. Внутри колоний отдельные особи охраняют свои паутины от посторонних и часто борются друг с другом. При угрозе они отступают в общие места для защиты, а некоторые виды защищают общие территории.

В течение 18 дней студенты под началом Гретера изучали 34 колонии вида Philoponella republicana, чтобы узнать, влияет ли расположение паутины, соотношение самцов и самок пауков, размер паутины или самих пауков на уровень агрессии. Они наблюдали, как пауки сотрудничали при строительстве своих сетей и заворачивали добычу в шелк.

Они выяснили, что если в колониях было много крупных и средних самок, то эти самки выхватывали больше всего добычи и больше всего дрались за пойманных насекомых, что делало колонии несколько более агрессивными, но при этом самцы вели себя “спокойнее”.