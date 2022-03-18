Источник: испытания ракеты "Циркон" могут закончиться уже скоро

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Источник: испытания ракеты "Циркон" могут закончиться уже скороЧерез пару месяцев
Источник, близкий к Министерству обороны РФ, в беседе с ТАСС раскрыл сроки завершения испытаний новой отечественой гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».
Как сообщил источник ТАСС, на данный момент крылатая ракета «Циркон» проходит государственные испытания с надводного носителя. Он заявил, что они должны вскоре закончиться выполнением итогового, в рамках испытаний, запуска – уже в июне-июле этого года.
Очередной испытательный пуск "Циркона" запланирован на июнь-июль. В случае успеха этот пуск может быть завершающим в рамках госиспытаний этого изделия с надводного носителя.
Источник ТАСС
В реутовском НПО машиностроения, где были разработаны и на данный момент производятся ракеты "Циркон", не стали комментировать ТАСС эту информацию, отмечает издание.