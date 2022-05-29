Источник: в России начали тестировать блокировку VPN-сервисов

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Источник: в России начали тестировать блокировку VPN-сервисовНо есть версия, что это просто ошибка
Проект GlobalCheck сообщил, что в России наблюдаются проблемы с доступностью IPsec. Это VPN-протокол — основа работы VPN-сервисов. Есть предположение, что это тесты блокировки таких сервисов, с помощью которых сейчас многие россияне заходят на заблокированные сайты.
IPSec используется для создания соединения между VPN-клиентом и VPN-сервером. Как пишет GlobalCheck, на некоторых операторах (включая Ростелеком) в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. Проблемы касаются и IKEv2.
Отмечается, что это большой удар в том числе по корпоративным сетям. Множество администраторов сейчас срочно ищут решения для обхода.
Telegram-канал «ЗаТелеком», впрочем, пишет, что проблемы с работой протоколов были вызваны ошибкой. Утверждается, что эти наборы правил не используются для самых популярных сервисов обхода блокировок.