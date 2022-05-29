Источник: в России начали тестировать блокировку VPN-сервисов

IPSec используется для создания соединения между VPN-клиентом и VPN-сервером. Как пишет GlobalCheck, на некоторых операторах (включая Ростелеком) в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. Проблемы касаются и IKEv2.

Отмечается, что это большой удар в том числе по корпоративным сетям. Множество администраторов сейчас срочно ищут решения для обхода.

Telegram-канал «ЗаТелеком», впрочем, пишет, что проблемы с работой протоколов были вызваны ошибкой. Утверждается, что эти наборы правил не используются для самых популярных сервисов обхода блокировок.