Источники рассказали об «отсутствии амбиций» и вредной консервативности Apple в области ИИ

Руководитель отдела ИИ компании Джон Джаннандреа с 2018 года работает над тем, чтобы сделать Apple более конкурентоспособной в этой области, но, по словам источников, компания с осторожностью относится к экспериментам с ИИ, сосредоточившись вместо этого на практическом применении функций iPhone.

Такой консервативный подход заставил некоторых инженеров утверждать, что Apple должна быть более терпимой к экспериментам. Однако руководство Apple не решается позволить разработчикам Siri подтолкнуть голосового помощника стать ближе к чат-ботам, управляемых LLM, которые считаются скорее интересными, чем полезными. Инженеры считают, что компании не хватает «амбиций».

Apple также уделяет особое внимание запуску функций ИИ и машинного обучения напрямую на устройствах пользователей, как для более быстрого отклика, так и из-за стремления компании обеспечить конфиденциальность пользователей. Однако LLM, как правило, работают в облаке, и некоторые сомневаются, что в конечном итоге они будут так же хорошо работать на локальных устройствах.

Несмотря на эти проблемы, источники The Information утверждают, что инженеры Apple уже начали работу над некоторыми важными функциями LLM, которые могут быть представлены в обновлении iOS в следующем году. Детали этих функций пока неизвестны, но этот шаг может означать переход к более амбициозным экспериментам и инновациям в области ИИ в Apple.