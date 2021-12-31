Источники: российские власти готовятся к новой волне коронавируса после праздников

Reuters называет своим источником близкого к Кремлю человека. Он рассказал, что в январе-феврале после праздников ожидается всплеск заболеваемости COVID-19. Власти считают, что в этот период суточное число заражений составить более 50 тысяч человек.

Другой источник в правительстве РФ заявил, что пока «омикрон» переносится людьми легче, чем «дельта». По крайней мере так выглядит. Власти уже решили задачу обеспечения достаточного числа больничных коек в стране. По прогнозам, с «омикроном» людей будут госпитализировать меньше.

Сообщается, что ситуация с пандемией обсуждалась на совещаниях в российском правительстве. Эту информацию Минздрав пока не комментировал.