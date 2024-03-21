Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 14:25
1 мин.

Исторический момент: первая белорусская женщина-космонавт отправится к МКС

Уже сегодня
21 марта 2024 года станет знаменательным днем для Беларуси, так как Марина Василевская станет первой женщиной-космонавтом из этой страны, отправившейся на Международную космическую станцию (МКС), пишет Роскосмос.

Василевская полетит на корабле «Союз МС-25» вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американской астронавткой Трейси Дайсон. Старт ракеты запланирован на 16:21 по московскому времени.

«Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля „Союз МС-25“», — сообщает «Роскосмос.

Основной экипаж:

  • Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

  • Участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская

  • Астронавт NASA Трейси Дайсон

Дублирующий экипаж:

  • Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

  • Участница космического полёта из Республики Беларусь Анастасия Ленкова

  • Астронавт NASA Дональд Петтит

Полёт «Союза МС-25» к МКС займёт 3 часа 19 минут. Корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС в 19:40 по московскому времени.

Источник:Telegram
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
,
#Белоруссия
,
#Россия
,
#МКС