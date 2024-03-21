Исторический момент: первая белорусская женщина-космонавт отправится к МКС

Исторический момент: первая белорусская женщина-космонавт отправится к МКСУже сегодня
Василевская полетит на корабле «Союз МС-25» вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американской астронавткой Трейси Дайсон. Старт ракеты запланирован на 16:21 по московскому времени.
«Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля „Союз МС-25“», — сообщает «Роскосмос.
Основной экипаж:
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Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий
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Участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская
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Астронавт NASA Трейси Дайсон
Дублирующий экипаж:
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Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер
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Участница космического полёта из Республики Беларусь Анастасия Ленкова
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Астронавт NASA Дональд Петтит
Полёт «Союза МС-25» к МКС займёт 3 часа 19 минут. Корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС в 19:40 по московскому времени.