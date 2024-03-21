Исторический момент: первая белорусская женщина-космонавт отправится к МКС

Василевская полетит на корабле «Союз МС-25» вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американской астронавткой Трейси Дайсон. Старт ракеты запланирован на 16:21 по московскому времени.

«Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля „Союз МС-25“», — сообщает «Роскосмос.

Основной экипаж:

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий

Участница космического полёта из Республики Беларусь Марина Василевская

Астронавт NASA Трейси Дайсон

Дублирующий экипаж:

Космонавт Роскосмоса Иван Вагнер

Участница космического полёта из Республики Беларусь Анастасия Ленкова

Астронавт NASA Дональд Петтит

Полёт «Союза МС-25» к МКС займёт 3 часа 19 минут. Корабль пристыкуется к модулю «Причал» российского сегмента МКС в 19:40 по московскому времени.