Исторический шаг ООН: единогласное соглашение о глобальных принципах ИИ

Резолюция определяет приоритеты в нескольких ключевых областях:

Защита персональных данных и конфиденциальности: в резолюции подчеркивается важность надежной защиты данных и конфиденциальности пользователей при разработке и внедрении ИИ.

Мониторинг ИИ на предмет потенциальных рисков: резолюция призывает к тщательному мониторингу систем ИИ для выявления и снижения потенциальных рисков, связанных с их внедрением.

Соблюдение прав человека: в соглашении подчеркивается первостепенная важность обеспечения разработки и использования систем ИИ с соблюдением прав человека и основных свобод.

Резолюция отражает «дух международного сотрудничества в преодолении сложностей, связанных с развитием ИИ», отмечают эксперты. Представители ООН подчеркнули важность этого консенсусного документа, который знаменует собой критический шаг на пути к созданию международных руководящих принципов этичного и устойчивого развития ИИ.