Наука и технологии
19:54, 08 ноября 2022
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Историк рассказал, как США использовали секс для мотивации солдат в Первой мировой войне

Например, в плакатах

Кембриджский историк выпустил статью, в которой рассказал, что во время Первой мировой войны США использовали сексуальную мотивацию для своих солдат. Например, нарочно нанимали привлекательных медсестёр или запрещали проституцию.

Историк рассказал, как США использовали секс для мотивации солдат в Первой мировой войне

Во время работы историк проанализировал действия США в тот период. Так, Минобороны тогда ввело запрет на проституцию, чтобы якобы вызвать неудовлетворённое сексуальное желание. Далее его всячески стимулировали: нанимали на работу с военными привлекательных женщин. В то же самое время американкам, живущим неподалёку от тренировочных лагерей солдат, говорили следить за дочерями и не допускать случайных связей. Также были аресты «сексуальных преступниц», женщин, которые вступали во внебрачные связи с солдатами.

В медиа США тоже старались использовать привлекательные женские образы. «Идея о том, что прогрессивная эра Америки достигла своего апогея в Первую мировую войну, а затем в 1920-х годах последовал совершенно другой период сексуального либерализма, слишком упрощена», — подытожил историк.

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