Историк рассказал, как США использовали секс для мотивации солдат в Первой мировой войне

Во время работы историк проанализировал действия США в тот период. Так, Минобороны тогда ввело запрет на проституцию, чтобы якобы вызвать неудовлетворённое сексуальное желание. Далее его всячески стимулировали: нанимали на работу с военными привлекательных женщин. В то же самое время американкам, живущим неподалёку от тренировочных лагерей солдат, говорили следить за дочерями и не допускать случайных связей. Также были аресты «сексуальных преступниц», женщин, которые вступали во внебрачные связи с солдатами.

В медиа США тоже старались использовать привлекательные женские образы. «Идея о том, что прогрессивная эра Америки достигла своего апогея в Первую мировую войну, а затем в 1920-х годах последовал совершенно другой период сексуального либерализма, слишком упрощена», — подытожил историк.