Историки назвали год, когда человечество достигло пика технологического прогресса

Об исследовании историков из Высшей школы экономики пишет ТАСС. Издание уточнило, что антропологи оценивают возраст современной цивилизации в 13-15 тысяч лет. Примерно тогда на Ближнем Востоке возникло сельское хозяйство.

В своём анализе учёные опирались на простые математические модели, основанные на теории принципов производства. Предполагается, что человечество пережило три длинных цикла — аграрный, индустриальный и кибернетический. Каждый из них связан с технологической революцией.

Учёные заявили, что во время каждого цикла темпы развития технологий неизбежно достигали определённого пика. Затем скорость появления инноваций и открытий падала. Историки считают, что человечество достигло максимальной скорости технологического развития в 2018 году. Темпы снова ускорятся после 2030 годов.