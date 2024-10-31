Историю «переписали»: Наполеоновские войны создали британские духовые оркестры

Доктор Эймон О’Кифф из Кембриджского университета обнаружил, что полковые оркестры первыми стали использовать исключительно духовые инструменты после окончания войн. Эти оркестры, в которых использовались горны и трубки с клапанами, стали образцом для гражданских оркестров, которые начали появляться в таких регионах, как Девон и Сандерленд.

К концу 1820-х годов невоенные оркестры, возглавляемые ветеранами, выступали по всей Англии, часто опираясь на военные традиции.