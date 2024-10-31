Историю «переписали»: Наполеоновские войны создали британские духовые оркестры

Опубликовано 31 октября 2024, 18:411 мин.
Историю «переписали»: Наполеоновские войны создали британские духовые оркестрыРаньше, чем считали историки
Новое исследование показывает, что духовые оркестры Британии возникли раньше, чем считалось, благодаря военным музыкантам, вернувшимся после Наполеоновских войн. Вопреки общепринятому мнению о том, что духовые оркестры зародились в индустриальных городах севера, исследование выявило, что солдаты начали формировать оркестры уже в 1810-х годах.
Доктор Эймон О’Кифф из Кембриджского университета обнаружил, что полковые оркестры первыми стали использовать исключительно духовые инструменты после окончания войн. Эти оркестры, в которых использовались горны и трубки с клапанами, стали образцом для гражданских оркестров, которые начали появляться в таких регионах, как Девон и Сандерленд.
К концу 1820-х годов невоенные оркестры, возглавляемые ветеранами, выступали по всей Англии, часто опираясь на военные традиции.