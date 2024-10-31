Наука и технологии
Опубликовано 31 октября 2024, 18:41
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Историю «переписали»: Наполеоновские войны создали британские духовые оркестры

Раньше, чем считали историки
Новое исследование показывает, что духовые оркестры Британии возникли раньше, чем считалось, благодаря военным музыкантам, вернувшимся после Наполеоновских войн. Вопреки общепринятому мнению о том, что духовые оркестры зародились в индустриальных городах севера, исследование выявило, что солдаты начали формировать оркестры уже в 1810-х годах.
Историю «переписали»: Наполеоновские войны создали британские духовые оркестры
© Ferra

Доктор Эймон О’Кифф из Кембриджского университета обнаружил, что полковые оркестры первыми стали использовать исключительно духовые инструменты после окончания войн. Эти оркестры, в которых использовались горны и трубки с клапанами, стали образцом для гражданских оркестров, которые начали появляться в таких регионах, как Девон и Сандерленд.

К концу 1820-х годов невоенные оркестры, возглавляемые ветеранами, выступали по всей Англии, часто опираясь на военные традиции.