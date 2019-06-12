Историю всех популярных соцсетей показали в одном видео

Авторы видео хотели показать, что когда-то соцсети не были столь распространённым и значимым каналом коммуникации. Они создали динамический график, на котором чётко видно, сколько активных пользователей за месяц было у каждой из популярных соцсетей за последние 16 лет: с конца 2002 года по конец 2018.
Создатели ролика использовали данные годовых (или квартальных) отчётов социальных сетей. Однако они настаивают, что их видео не является руководством к принятию бизнес-решений.
Авторы рассказали, что сами узнали много нового, пока делали ролик. Например, о возрасте LinkedIn и невероятной популярности Google Buzz.