Историю всех популярных соцсетей показали в одном видео

Создатели ролика использовали данные годовых (или квартальных) отчётов социальных сетей. Однако они настаивают, что их видео не является руководством к принятию бизнес-решений.

Авторы рассказали, что сами узнали много нового, пока делали ролик. Например, о возрасте LinkedIn и невероятной популярности Google Buzz.