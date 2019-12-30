Истребитель МиГ-35 для иностранцев получит новую кабину

Он также сообщил, что компания уже ведёт переговоры с зарубежными партнёрами. Помимо новой кабины экспортная версия МиГ-35 отличается от обычной изменённой геометрией планера и обновлённой системой бортового радиолокационного оборудования.

В целом, истребитель способен нести широкий спектр вооружений: и управляемые ракеты класса «воздух — воздух» малой, средней и большой дальности, и корректируемые авиационные бомбы, и неуправляемые ракеты, и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов.

МиГ-35 может наносить удары высокоточным оружием без входа в зону ПВО днём и ночью в любых погодных условиях, а также перехватывать современные средства воздушного нападения.