Истребитель МиГ-35 получит искусственный интеллект

Как пишет «Российская газета», система поможет лётчику управлять самолётом и выполнять боевые задачи. В частности, система интегрированного зрения позволит пилоту видеть в сложных метеоусловиях. Элементы ИИ облегчат человеку принятие решений в различных ситуациях. Отмечается, что системы уже начали внедрять.

Напомним, МиГ-35 был создан для работы в зонах боевых действий высокой интенсивности в условиях работающей противовоздушной обороны (ПВО) и активного радиоэлектронного противодействия противника. МиГ-35 имеет новый радар с АФАР (активная фазированная антенная решётка), бортовую систему обороны с системой электронного подавления, нашлемный целеуказатель, неприхотлив в обслуживании и может работать с грунтовых аэродромов.