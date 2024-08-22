Истребитель Су-30 задал направление развития Иркутского завода

Су-30, универсальный двухместный многоцелевой истребитель, стал краеугольным камнем стратегии развития завода и успешным экспортным проектом для российского авиапрома. Су-30, созданный на базе учебно-тренировочного самолета Су-27УБ, является истребителем четвертого поколения, способным нести комплекс вооружений для поражения как наземных, так и воздушных целей. Успех самолета подтверждается значительными экспортными показателями: только в Индию было поставлено более 350 самолетов Су-30МКИ.

Успех программы существенно повлиял на направление развития Иркутского завода, укрепив его роль в мировой аэрокосмической промышленности. Разработка Су-30 не только укрепила потенциал предприятия, но и сделала его ключевым игроком на экспортном рынке российской авиационной техники.