Истребитель ВМС США был замечен с новой ракетой

Первоначально разработанная для защиты кораблей, SM-6 может поражать воздушные цели большой дальности и баллистические ракеты. Она также способна поражать высокоприоритетные наземные цели.

Вероятно, обнаружение ракеты указывает на этап испытаний. Возможные сценарии включают использование ракеты для имитации воздушных баллистических целей или проведение обширных испытаний бортовых систем, таких как каналы передачи данных или активные радиолокационные системы самонаведения. Возможно, ВМС работают над интеграцией в Super Hornet, а возможно, он уже добавлен.