Истребитель ВМС США был замечен с новой ракетой

Опубликовано 06 июня 2024, 12:32
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Истребитель ВМС США был замечен с новой ракетойSuper Hornet во всей красе
Американская ракета класса «воздух-земля» SM-6 была замечена под крылом самолета F/A-18E/F Super Hornet, что говорит о потенциальном пополнении арсенала самолета, сообщает издание The War Zone, на которое ссылается Лента.ру.
Первоначально разработанная для защиты кораблей, SM-6 может поражать воздушные цели большой дальности и баллистические ракеты. Она также способна поражать высокоприоритетные наземные цели.
Вероятно, обнаружение ракеты указывает на этап испытаний. Возможные сценарии включают использование ракеты для имитации воздушных баллистических целей или проведение обширных испытаний бортовых систем, таких как каналы передачи данных или активные радиолокационные системы самонаведения. Возможно, ВМС работают над интеграцией в Super Hornet, а возможно, он уже добавлен.