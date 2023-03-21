Истребитель ВВС Пакистана оснастили оборудованием от российского Су-35

18:13, 21 марта 2023
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Истребитель ВВС Пакистана оснастили оборудованием от российского Су-35Это устройство, предупреждающее об облучении самолёта
Истребитель ВВС Пакистана оснастили станцией предупреждения об облучениях от российского Су-35. Пользователь Twitter c ником @Roberto05246129 опубликовал фотографию пакистанского истребителя J-10 китайского производства с установленной СПО — авиационной станцией предупреждения об облучениях Л-150 «Пастель».
Фото: Wallpaperflare.com
Такое оборудование установлено на российских Су-35.
На снимке пользователь указал на СПО чёрной стрелкой. Это устройство необходимо для предупреждения пилота об облучении самолёта радиолокационной станцией противника.