Истребители Су-57 получат лучшую защиту от перехвата сообщений

Об испытаниях новой версии ОСНОД (объединённой системы связи, обмена данными, навигации и опознавания) сообщил начальник научно-технического центра НПП «Полёт» холдинга «Росэлектроника». По его словам, модификация системы разрабатывалась специально под Су-57. В ней реализованы специальные виды помехозащиты и помехоустойчивого кодирования с восстановлением информации. Перехват сообщений у самолёта с новой ОСНОД ни к чему не приведёт, так как связь защищена криптографически.

«На сегодня это одна из самых помехозащищённых систем связи», — отметил представитель «Полёта».

Напомним, Су-57 может уничтожать все виды воздушных, наземных и надводных целей.