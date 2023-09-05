ИТ-эксперт рассказал, как дроны используются в доставке запрещённых веществ

Злоумышленники все чаще применяют изменённые дроны, чтобы тайно проникать на территории тюрем и поставлять запрещённые предметы. Об этом сообщил Владимир Клешнин из Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского».

Они используют эти модифицированные квадрокоптеры для того, чтобы доставлять различные запрещённые предметы, такие как телефоны, наркотики и деньги, на территорию исправительных учреждений. Подобных инцидентов становится все больше.

Модификация дрона может включать программные и аппаратные изменения, особенно в части радиоканала, по которому передаются команды от оператора. Это позволяет им уменьшить шум и помехи в работе дронов, делая их менее заметными в радиоэфире.