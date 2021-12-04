IT-гигант Amazon изучает, что будет, если заблокировать солнечные лучи

В частности, Amazon предоставляет свои вычислительные мощности, чтобы помочь смоделировать 30 различных моделей будущего климата Земли. В одном из этих смоделированных миров искусственно вводились аэрозоли в атмосферу, которые позволяли уменьшить яркость солнечного света.

Отмечается, что существует очень мало исследований, посвящённых влиянию управления солнечным излучением. Этим понятием обозначаются методы охлаждения Земли за счёт ограничения солнечного света. Эти методы могут стать ценным инструментом для предотвращения будущих бедствий, вызванных глобальным изменением климата.