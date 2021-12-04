IT-гигант Amazon изучает, что будет, если заблокировать солнечные лучи

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IT-гигант Amazon изучает, что будет, если заблокировать солнечные лучиПредоставил для этого свои вычислительные мощности
Стало известно, что одна из крупнейших интернет-компаний в мире Amazon объединилась с Национальным центром атмосферных исследований США и некоммерческой организацией SilverLining, чтобы создать модели, которые показывают, что именно произойдёт, если мы заблокируем некоторые из солнечных лучей.
В частности, Amazon предоставляет свои вычислительные мощности, чтобы помочь смоделировать 30 различных моделей будущего климата Земли. В одном из этих смоделированных миров искусственно вводились аэрозоли в атмосферу, которые позволяли уменьшить яркость солнечного света.
Отмечается, что существует очень мало исследований, посвящённых влиянию управления солнечным излучением. Этим понятием обозначаются методы охлаждения Земли за счёт ограничения солнечного света. Эти методы могут стать ценным инструментом для предотвращения будущих бедствий, вызванных глобальным изменением климата.
Источник: Futurism