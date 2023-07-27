IT-гигантов заставят сообщать об утечке данных через 4 дня после инцидента

IT-гигантов заставят сообщать об утечке данных через 4 дня после инцидентаИ не только они
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла новое правило, согласно которому публичные компании должны будут гораздо раньше сообщать об инцидентах, связанных с кибербезопасностью.
Согласно этому правилу, компании должны сообщать об утечках данных и взломах в течение четырех рабочих дней после их обнаружения.
Информация должна содержать подробные сведения о характере, масштабах и сроках инцидента, а также о его потенциальных последствиях для компании. Однако существует исключение из требования о раскрытии информации в течение четырех дней в случаях, когда оповещение акционеров может представлять существенный риск для национальной или общественной безопасности.
SEC также ввела новый пункт 106 Положения S-K, который компании должны будут включать в свою ежегодную форму 10-K. В нем компании должны описать процесс оценки, выявления и управления существенными рисками, связанными с угрозами кибербезопасности, а также свои возможности по противодействию кибератакам.