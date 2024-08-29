Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 10:30
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ИТ-компания годами не брала на работу 2 000 людей, но задания они делали

Infosys обвинили в эксплуатации
Индийский ИТ-гигант Infosys подвергся резкой критике за то, что якобы эксплуатировал более 2 000 недавних выпускников инженерных вузов, задерживая их прием на работу на два года. Адвокатская группа Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) обвинила Infosys в «непрофессиональной практике», включая требование к выпускникам проходить многочисленные неоплачиваемые тренинги, чтобы сохранить право на трудоустройство.
ИТ-компания годами не брала на работу 2 000 людей, но задания они делали
© Ferra

NITES призвала министра труда и занятости Индии Мансуха Мандавию вмешаться в ситуацию. По данным NITES, пострадавшие «новобранцы» получили предложения о работе еще в апреле 2022 года, но до сих пор не приступили к своим обязанностям. Они прошли неоплачиваемую «предварительную подготовку» и остались в состоянии неопределенности относительно своего трудового статуса.

Генеральный директор Infosys Салил Парекх заверил, что все они в конечном итоге присоединятся к компании, хотя конкретные сроки остаются неясными.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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