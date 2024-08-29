ИТ-компания годами не брала на работу 2 000 людей, но задания они делали

NITES призвала министра труда и занятости Индии Мансуха Мандавию вмешаться в ситуацию. По данным NITES, пострадавшие «новобранцы» получили предложения о работе еще в апреле 2022 года, но до сих пор не приступили к своим обязанностям. Они прошли неоплачиваемую «предварительную подготовку» и остались в состоянии неопределенности относительно своего трудового статуса.

Генеральный директор Infosys Салил Парекх заверил, что все они в конечном итоге присоединятся к компании, хотя конкретные сроки остаются неясными.