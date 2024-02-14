IT-романтика наперекосяк: ИИ-возлюбленные оказались сборщиками ваших данных

Чувствуете себя одиноко? ИИ-приложения, такие как Replika и Chai, предлагают утешение через «отношения» с чат-ботами. Но будьте осторожны, за эту виртуальную любовь приходится дорого платить. Отчет Mozilla рисует интересную картину:

Каждое проанализированное приложение получило ярлык «Конфиденциальность не включена», что означает, что они нарушают конфиденциальность данных пользователей.

Чат-боты собирают такие интимные данные, как сексуальное здоровье, употребление лекарств и даже половая принадлежность. И знаете что? 90% из них могут продавать или передавать эти данные для таргетированной рекламы и других целей.

Забудьте об удалении информации — более половины приложений не предлагают такой возможности. Ваши секреты останутся в их лапах навсегда.

Только одно приложение (Genesia AI Friend & Partner) соответствует минимальным стандартам безопасности Mozilla. Остальные оставляют ваши данные уязвимыми для взлома.

Но настоящий «ужас» заключается в огромном объеме собираемых данных. Эти ИИ-возлюбленные используют в среднем 2 663 трекера в минуту. Одно из приложений, Romantic AI, установило рекорд, использовав 24 354 трекера всего за 60 секунд.