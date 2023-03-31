Италия временно заблокировала нашумевший ChatGPT

Национальный орган по защите данных заявил, что немедленно заблокирует OpenAI, американскую компанию, разработавшую популярный инструмент, и проведёт расследование в связи с обработкой данных итальянских пользователей. Приказ является временным до тех пор, пока компания не начнёт соблюдать закон ЕС о конфиденциальности.

Итальянские власти заявили, что у OpenAI нет правовых оснований, оправдывающих «массовый сбор и хранение персональных данных… для обучения алгоритмов». Регулятор напомнил, что на прошлой неделе у ChatGPT случилась утечка данных, которая раскрыла чаты пользователей и платёжную информацию. Власти добавили, что OpenAI не проверяет возраст пользователей.

У OpenAI есть 20 дней, чтобы сообщить, как она планирует привести ChatGPT в соответствие с правилами конфиденциальности ЕС, иначе ей грозит штраф в размере до 4% от дохода.