Итальянцев восхитил российский бомбардировщик Ту-22М3

Форсажем называют режим работы некоторых реактивных двигателей, применяемый для временного увеличения тяги в случае необходимости (взлёт, разгон до сверхзвуковой скорости, манёвр).

Авторы материала в The Aviationist прокомментировали ролик со взлётом Ту-22М3. У него установлен двигатель НК-25. Отмечается, что на записи детально видно «последовательность зажигания форсажной камеры и последующее появление типичного для многих российских двигателей синего шлейфа пламени». Как объяснил итальянский эксперт, у западных самолётов появляется оранжевый шлейф, и это говорит о не таком полном сгорании топлива, как в российских двигателях.

Как уже упоминалось, специалиста удивило необычное удержание форсажа.

«Мы не знаем, какую миссию или испытание Ту-22М3 запустил, но, конечно, для этого требовалось больше форсажного времени, чем обычно», — заключил эксперт.