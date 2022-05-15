Итальянцы заявили об отражении атак русских хакеров во время «Евровидения»

Во время голосования и выступлений участников было отражено несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и её филиала Legion, пишет Reuters.

11 мая Killnet заявляла об атаках на сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS).

Отмечается также, что после ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля правительства многих западных стран повысили уровень готовности в ожидании возможных кибератак на ИТ-системы и инфраструктуру.

Напомним, украинский оркестр Kalush выиграл конкурс «Евровидение» с песней Stefania.