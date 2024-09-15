Итальянская Avio решила покупать украинский ракетный двигатель РД-843 до 2027 года

Опубликовано 15 сентября 2024, 08:151 мин.
Итальянская Avio решила покупать украинский ракетный двигатель РД-843 до 2027 годаНесмотря на продолжающийся конфликт
Итальянская аэрокосмическая компания Avio планирует продолжать закупать украинские ракетные двигатели РД-843 с заводв «Южмаш» по крайней мере до 2027 года, говорится в недавней статье Ленты.ру.
Решение Avio было принято, несмотря на СВО, которое повлияло на стабильность цепочек поставок, особенно с украинской стороны. Компания заявила, что производство РД-843 продолжается непрерывно, и поставки обеспечены на среднесрочную перспективу, с 2025 по 2027 год. Однако Avio признала возможность будущих перебоев.
Заглядывая в будущее, Avio работает над созданием нового двигателя — MPGE, который в перспективе должен заменить РД-843.