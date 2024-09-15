Итальянская Avio решила покупать украинский ракетный двигатель РД-843 до 2027 года

Решение Avio было принято, несмотря на СВО, которое повлияло на стабильность цепочек поставок, особенно с украинской стороны. Компания заявила, что производство РД-843 продолжается непрерывно, и поставки обеспечены на среднесрочную перспективу, с 2025 по 2027 год. Однако Avio признала возможность будущих перебоев.

Заглядывая в будущее, Avio работает над созданием нового двигателя — MPGE, который в перспективе должен заменить РД-843.