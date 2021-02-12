Итальянские воры отслеживали жертв через Instagram

Группу злоумышленников прозвали «воры-акробаты». Всё, что им было нужно, — подписаться на аккаунты своих жертв в Instagram. Там они изучали фотографии, в частности теги геолокации, чтобы вычислить, когда можно ограбить дома знаменитостей. Своё название группировка получила за метод, которым пользовалась при взломе дома. Одна из камер видеонаблюдения засняла, как грабитель взбирался на крышу дома, взламывал окно и таким образом проникал в жилище.

Сообщается, что фотографии в Instagram также помогали преступникам оценивать расположение окон в домах и их тип.