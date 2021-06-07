Итальянский истребитель F-35 впервые в истории перехватил российский самолёт

Наука и технологии
Вчера в 12:53
Итальянский истребитель F-35 впервые в истории перехватил российский самолётНо это даже смешно
Военно-воздушные силы (ВВС) Италии опубликовали фото перехвата российского военного самолёта Ан-12 истребителем пятого поколения F-35.
Как пишет «Российская газета», это случилось впервые в истории. Перехват произошёл в середине мая над Балтикой. Ан-12 тогда летел из материковой части России в Калининград.
РГ: Русское оружие
Истребители F-35 ВВС Италии находились на авиабазе Эмари в Эстонии. Они получили приказ перехватить российский самолёт. В итоге истребитель приблизился к Ан-12, идентифицировал его и вернулся на базу.
Отмечается, что этот инцидент показался пользователям смешным. Российский транспортный самолёт не представлял никакой угрозы, а между тем для его перехвата выслали истребитель пятого поколения, который обходится в $24 000 за один час полёта.