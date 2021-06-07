Итальянский истребитель F-35 впервые в истории перехватил российский самолёт

Истребители F-35 ВВС Италии находились на авиабазе Эмари в Эстонии. Они получили приказ перехватить российский самолёт. В итоге истребитель приблизился к Ан-12, идентифицировал его и вернулся на базу.

Отмечается, что этот инцидент показался пользователям смешным. Российский транспортный самолёт не представлял никакой угрозы, а между тем для его перехвата выслали истребитель пятого поколения, который обходится в $24 000 за один час полёта.