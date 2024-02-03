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Наука и технологии
Опубликовано 03 февраля 2024, 19:30
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Итоги января: Nvidia поставила рекорд стоимости, Microsoft опередила Apple

И не только
Январь завершился для технологической индустрии с большим успехом: несколько крупных игроков продемонстрировали значительный рост рыночной стоимости. Лидером стала компания Nvidia, чья рыночная стоимость взлетела на небывалую высоту до 1,52 триллиона долларов. Этот рекордный месяц был обусловлен оптимизмом инвесторов в отношении искусственного интеллекта (ИИ), положительными прогнозами аналитиков и расширением спектра предложений компании в области ИИ.

Тем временем компания Microsoft продолжала доминировать, увеличив свою рыночную стоимость на 159,36 миллиарда долларов и достигнув отметки в 2,95 триллиона долларов. Такой бурный рост был во многом обусловлен повышением спроса на облачный сервис Azure. Тем не менее, компании удалось превзойти Apple, рыночная стоимость которой составляет 2,85 триллиона долларов, закрепив за ней позицию самой дорогой компании в мире.

После тяжелого периода Meta* совершила так называемый «камбэк», впервые с сентября 2021 года заняв место выше отметки в 1 трлн долларов. Это возрождение было обусловлено 25-процентным ростом выручки и объявлением первых в истории дивидендов.

Однако не все технологические гиганты преуспели. Рыночная стоимость Tesla упала на 24,5%, что свидетельствует о нестабильности технологического ландшафта. Аналогичным образом, компания Saudi Arabian Oil Co. упала на 7,3%.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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