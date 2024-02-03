Итоги января: Nvidia поставила рекорд стоимости, Microsoft опередила Apple

Тем временем компания Microsoft продолжала доминировать, увеличив свою рыночную стоимость на 159,36 миллиарда долларов и достигнув отметки в 2,95 триллиона долларов. Такой бурный рост был во многом обусловлен повышением спроса на облачный сервис Azure. Тем не менее, компании удалось превзойти Apple, рыночная стоимость которой составляет 2,85 триллиона долларов, закрепив за ней позицию самой дорогой компании в мире.

После тяжелого периода Meta* совершила так называемый «камбэк», впервые с сентября 2021 года заняв место выше отметки в 1 трлн долларов. Это возрождение было обусловлено 25-процентным ростом выручки и объявлением первых в истории дивидендов.

Однако не все технологические гиганты преуспели. Рыночная стоимость Tesla упала на 24,5%, что свидетельствует о нестабильности технологического ландшафта. Аналогичным образом, компания Saudi Arabian Oil Co. упала на 7,3%.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена