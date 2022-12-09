Иван, родства не помнящий: российская ABBYY удалила русский со своего сайта. Украинский есть

Иван, родства не помнящий: российская ABBYY удалила русский со своего сайта. Украинский естьСправедливости ради: удален не только русский
ABBYY, российский разработчик ПО и не только, наиболее известные продукты которого — программа для распознавания текстов ABBYY FineReader и электронные словари ABBYY Lingvo, удалила со своего сайта русский язык интерфейса. Но есть украинский.
Немного истории: как утверждается на сайте компании, она основана Давидом Яном в 1989 году. “Давид в 1989 году основал лингвистическую компанию BIT Software, которую позже переименовал в ABBYY. Наш первый продукт - электронный словарь - был назван Lingvo”.
Родился основатель в Ереване, потом закончил МФТИ, защитив диплом на тему “Язык описания словарей DSL”. BIT Software он основал вместе с сотрудником ИПТМ РАН Александром Москалёвым.
ABBYY
ABBYY работала, особо не выделяясь, вплоть до января этого года, когда она удалила значительную часть своих программных продуктов из курируемого Минцифры России реестра отечественного софта. Представители разработчика сообщили, что заявки об исключении ПО компания подала по своей инициативе.
В качестве причины ABBYY назвала не соответствие продуктов требованиям реестра российских программ.
И будто этого было “мало”, пользователи сети заметили, что теперь сайта пропал уже и сам русский язык. Интерфейс доступен лишь на 9 языках, в том числе и на украинском.
Web Archive
Если зайти на сайт Web Archive, который делает “скриншоты” сайтов в разный период времени, то можно увидеть, что еще в прошлом году русский язык на сайте был (как и некоторые другие, которых сейчас тоже нет).