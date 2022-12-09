Иван, родства не помнящий: российская ABBYY удалила русский со своего сайта. Украинский есть

Немного истории: как утверждается на сайте компании, она основана Давидом Яном в 1989 году. “Давид в 1989 году основал лингвистическую компанию BIT Software, которую позже переименовал в ABBYY. Наш первый продукт - электронный словарь - был назван Lingvo”.

Родился основатель в Ереване, потом закончил МФТИ, защитив диплом на тему “Язык описания словарей DSL”. BIT Software он основал вместе с сотрудником ИПТМ РАН Александром Москалёвым.