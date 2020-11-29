Из американской пустыни исчез недавно обнаруженный загадочный «монолит»

На месте объекта остались лишь выемка в земле и треугольная деталь конструкции. Чиновники говорят, что не знают, куда делся «монолит». Отмечается, что Бюро землепользования не могло убрать объект, так как его характеризовали как частную собственность. Сообщается, что «монолит» демонтировали вечером 27 ноября.

Интересно, что после появления этой истории в СМИ, к объекту начали ездить любопытные люди, установившие его местонахождение по Google Картам. Пользователи сети также предположили, что «монолит» установили в период с августа 2015 года по октябрь 2016 года. Самая распространённая версия происхождения объекта — задумка некоего художника. Хотя, конечно, есть и те, кто шутил про инопланетное прошлое установки.