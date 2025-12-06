Из Apple уйдут ещё два топ-менеджера

На место Адамс с марта придёт Дженнифер Ньюстед, которая сейчас занимает пост главного юриста в Meta*. Позже, к концу следующего года, ей также будет подчиняться команда, отвечающая за работу Apple с правительственными структурами. Meta* уже начала поиск её преемника.

Лизу Джексон кто заменит — СМИ не уточняют, но она занималась вопросами «разнообразия, социальной справедливости и экологическими проектами» Apple. Она же часто выступала на презентациях, рассказывая о планах компании стать углеродно-нейтральной.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена