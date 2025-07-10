Из Архангельска стартовала экспедиция Арктического Плавучего университета

В экспедиции участвуют 14 учёных и 27 студентов из разных российских университетов. Они будут работать в парах «научный руководитель — студент» как на борту, так и на высадках, в том числе на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Одним из новых направлений исследований станет изучение углекислого газа и поиск полезных бактерий в организмах арктических животных.

Руководитель экспедиции Александр Сабуров отметил, что в этом году расширены и темы исследований, и география участников. Новички проекта — студенты из Дальнего Востока, Казани, Томска и Санкт-Петербурга.