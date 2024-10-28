Из Австралии в Сингапур через 4300-км подводный кабель пойдет чистая энергия

Руководимый SunCable, проект будет поставлять чистую солнечную энергию из Австралии в Сингапур через 4,300-километровый подводный кабель, обеспечивая «круглосуточное возобновляемое энергоснабжение».

Данное разрешение позволяет построить солнечную ферму мощностью 10 ГВт в Пауэлл-Крик, а также 800-километровую воздушную линию для подключения солнечной установки к Дарвину. На первом этапе проект обеспечит 900 МВт зелёной электроэнергии с увеличением мощности до 4 ГВт для местной промышленности. Дополнительно 1,75 ГВт энергии будет преобразовано для подводной передачи в Сингапур.

Купленный в прошлом году миллиардером Майком Кэннон-Бруксом, SunCable планирует принять окончательное инвестиционное решение к 2027 году, а первые поставки электроэнергии ожидаются в начале 2030-х.