Наука и технологии
11:41, 30 июня 2023
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Из бактериальной целлюлозы создали съедобный упаковочный материал

Пока что на полках магазина его ждать не стоит

Исследователи совершили интересный прорыв, создав композитный материал из целлюлозы, вырабатываемой бактериями, который не только биоразлагаем, но и съедобен.

Материал, полученный из бактериальной целлюлозы (БЦ), предлагает более экологичную альтернативу одноразовым пластикам, обычно используемым в упаковках. БЦ, синтезируемая бактериями, обладает такими превосходными свойствами, как высокая водоудерживающая способность, прочность на разрыв и мягкая текстура.

Ученые из Китайского университета Гонконга соединили БЦ с соевым белком и маслостойким композитом, чтобы создать прозрачный, маслостойкий и нетоксичный упаковочный материал.

Материал разлагается за один-два месяца и по своим характеристикам сравним с пластиком для хранения снеков, конфет, уличной еды и многого другого. Он безопасен для потребления людьми и животными.

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