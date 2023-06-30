Из бактериальной целлюлозы создали съедобный упаковочный материал

Материал, полученный из бактериальной целлюлозы (БЦ), предлагает более экологичную альтернативу одноразовым пластикам, обычно используемым в упаковках. БЦ, синтезируемая бактериями, обладает такими превосходными свойствами, как высокая водоудерживающая способность, прочность на разрыв и мягкая текстура.

Ученые из Китайского университета Гонконга соединили БЦ с соевым белком и маслостойким композитом, чтобы создать прозрачный, маслостойкий и нетоксичный упаковочный материал.

Материал разлагается за один-два месяца и по своим характеристикам сравним с пластиком для хранения снеков, конфет, уличной еды и многого другого. Он безопасен для потребления людьми и животными.