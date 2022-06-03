Из беспилотников сделали пугала для птиц

В частности, учёные создали систему для борьбы с птицами-вредителями на виноградниках. Дроны должны будут круглые сутки следить за тем, чтобы вороны, скворцы и другие птицы не проникали к плодовым культурам. Контролировать этот процесс человеку не придётся.

Для работы беспилотники обучили распознавать птиц. Также аппараты теперь могут гонять птиц на небольшом участке поля. Сообщается, что по результатам экспериментов вредителей стало в четыре раза меньше. Учёные, впрочем, признали, что птицы — умные существа, и могут со временем научится обходить дрон-защиту.